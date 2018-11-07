В Сети раскритиковали Порошенко за слова об "опасности" дешевого газа

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его высказывание в Facebook об опасности российского "дешевого газа".
Многие пользователи обвинили главу государства в том, что действия киевских властей ведут к обнищанию населения.
"Платить за газ по невероятно высоким ценам — это супер. Теперь я чувствую себя "достойным". Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка — 400 кубов", — написал Евгений Бондаренко.
"Так, а чей мы газ покупаем? Что, Словакия добывает столько газа, чтобы себе и еще нам продать? Два варианта, или российский с наценкой, или свой, сначала продали, потом купили", — задался вопросом Александр Полковников.
"Дешевого газа нет, есть дешевый труд и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит", — отметил Алексей Лысенко.
"А в Украине собственный газ закончился в 2014-м году", — предположил Eugen Von Savoyen.
Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.
Из обнародованного постановления кабинета министров также следует, что правительство Украины планирует трехэтапное повышение цены на газ для населения, следующее повышение может произойти с мая 2019 года.
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