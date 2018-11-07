Партия Обрадора предложит закон о регулировании марихуаны в Мексике

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Нынешний сенатор от партии "Морена" и будущий глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (вступает в должность 1 декабря) Ольга Санчес Кордеро намерена предложить закон, который будет регулировать использование марихуаны в личных, медицинских и коммерческих целях.
Как говорится в опубликованной газетой сената Мексики инициативе, возможное нововведение предполагает выбор промежуточной позиции жесткого регулирования между полным запретом и полной свободой оборота каннабиса. Санчес Кордеро предлагает создать специальное ведомство – Мексиканский институт по регулированию и контролю за каннабисом, который и будет осуществлять функции надзорного органа в этой сфере.
В законодательной инициативе предлагается сохранить действующие ограничения на управление автомобилем и другой техникой под воздействием марихуаны, равно как и запрет на продажу ее лицам, не достигшим 18 лет. За привлечение несовершеннолетних к торговле марихуаной также предполагается ответственность. Тем, кто планирует выращивать марихуану для собственного потребления, может быть разрешено иметь до 20 растений, дающих в год не более 480 граммов продукта. Если человек захочет выращивать больше кустов, то ему нужно отдельное разрешение. Не исключено создание кооперативов, которые будут производить каннабис – на отдельных условиях.
Инициатива лежит в русле объявленного избранным президентом Обрадором курса, направленного на умиротворение и примирение общества после 12 лет кровопролитной войны с наркомафией.
В декабре 2016 года сенат Мексики одобрил легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Эта инициатива предполагает внесение изменений в закон о здравоохранении и уголовно-процессуальный кодекс страны. Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховный суд разрешил в 2015 году четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.