Партия Обрадора предложит закон о регулировании марихуаны в Мексике

МЕХИКО, 7 ноя – РИА Новости. Нынешний сенатор от партии "Морена" и будущий глава МВД в правительстве президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (вступает в должность 1 декабря) Ольга Санчес Кордеро намерена предложить закон, который будет регулировать использование марихуаны в личных, медицинских и коммерческих целях.

Как говорится в опубликованной газетой сената Мексики инициативе, возможное нововведение предполагает выбор промежуточной позиции жесткого регулирования между полным запретом и полной свободой оборота каннабиса. Санчес Кордеро предлагает создать специальное ведомство – Мексиканский институт по регулированию и контролю за каннабисом, который и будет осуществлять функции надзорного органа в этой сфере.

В законодательной инициативе предлагается сохранить действующие ограничения на управление автомобилем и другой техникой под воздействием марихуаны, равно как и запрет на продажу ее лицам, не достигшим 18 лет. За привлечение несовершеннолетних к торговле марихуаной также предполагается ответственность. Тем, кто планирует выращивать марихуану для собственного потребления, может быть разрешено иметь до 20 растений, дающих в год не более 480 граммов продукта. Если человек захочет выращивать больше кустов, то ему нужно отдельное разрешение. Не исключено создание кооперативов, которые будут производить каннабис – на отдельных условиях.

Инициатива лежит в русле объявленного избранным президентом Обрадором курса, направленного на умиротворение и примирение общества после 12 лет кровопролитной войны с наркомафией.

В конце октября Верховный суд Мексики удовлетворил еще два иска от граждан, просивших разрешить им использование марихуаны в развлекательных целях, и фактически открыл путь к легализации рекреационного каннабиса в целом. Общее число таких решений высшей инстанции достигло пяти, что означает, согласно мексиканским законам, создание судебного прецедента, которым должны руководствоваться теперь все суды страны при рассмотрении аналогичных исков. Решение верховного суда также означает, что вопрос о легализации должен быть рассмотрен мексиканским парламентом.

В декабре 2016 года сенат Мексики одобрил легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Эта инициатива предполагает внесение изменений в закон о здравоохранении и уголовно-процессуальный кодекс страны. Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховный суд разрешил в 2015 году четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.