Магазин сувениров прекратит продажу монеты в честь саммита Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Расположенный у Белого дома магазин сувениров завершит продажу памятной монеты, изданной в честь прошедшего в Хельсинки в июне саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, из-за допущенных в переводе ошибок, сообщил РИА Новости владелец магазина.

"К концу сегодняшнего дня монета станет частью истории по причине (ошибок) перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже", — сообщил агентству директор магазина Тони Джианнини в ответ на запрос в связи с ошибками, допущенными в русскоязычной надписи на монетах. Магазин сувениров, расположенный в непосредственной близости от резиденции президента США и работающий под маркой Белого дома, не является официальным дистрибьютором сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу администрации США.

Как пояснил Джианнини, дизайн монеты и перевод текста с английского на русский язык полностью принадлежит ему. "Мое владение русским языком восходит к эпохе Горбачева, я самостоятельно сделал дизайн и перевод. Приношу извинения за несуразности в нем", — сказал управляющий магазином.

Он сообщил, что памятная монета стоимостью 100 долларов пользуется большим спросом. Запросы на нее столь велики, по его утверждению, что это мешает работе сайта магазина. "Американцы хотят мира с Россией, и я создал монету, чтобы почтить лидеров США и России за их отвагу в том, чтобы показать, что даже в моменты разногласий мирный процесс продолжается и (необходим) живой диалог двух наций", — отметил глава магазина.

© Фото : The White House Gift Shop Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа © Фото : The White House Gift Shop Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

В Белом доме инцидент с появлением на рынке монеты в честь прошедшего саммита не комментируют.

Первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ состоялись в Хельсинки 16 июля. На аверсе представленной на сайте магазина монеты изображены портреты двух лидеров и надписи на английском языке. На оборотной стороне изделия выгравирован голубь с оливковой ветвью на фоне кафедрального собора Хельсинки. Ниже находится лента с поясняющей надписью Diplomatic History, русский перевод которой гласит "ддипломатическая история". Над собором видна еще одна поясняющая надпись Helsinki Summit, продублированная по-русски как "Хельпинский саммит". Вдоль окружности монеты выбит девиз: "Новое поколение, новое эра, новое лидерство".