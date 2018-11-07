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Магазин сувениров прекратит продажу монеты в честь саммита Путина и Трампа

Сюжет:
Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (318)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Расположенный у Белого дома магазин сувениров завершит продажу памятной монеты, изданной в честь прошедшего в Хельсинки в июне саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, из-за допущенных в переводе ошибок, сообщил РИА Новости владелец магазина.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Неполадки связи. "Большая" встреча Путина и Трампа остается в будущем

"К концу сегодняшнего дня монета станет частью истории по причине (ошибок) перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже", — сообщил агентству директор магазина Тони Джианнини в ответ на запрос в связи с ошибками, допущенными в русскоязычной надписи на монетах. Магазин сувениров, расположенный в непосредственной близости от резиденции президента США и работающий под маркой Белого дома, не является официальным дистрибьютором сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу администрации США.

Как пояснил Джианнини, дизайн монеты и перевод текста с английского на русский язык полностью принадлежит ему. "Мое владение русским языком восходит к эпохе Горбачева, я самостоятельно сделал дизайн и перевод. Приношу извинения за несуразности в нем", — сказал управляющий магазином.

Он сообщил, что памятная монета стоимостью 100 долларов пользуется большим спросом. Запросы на нее столь велики, по его утверждению, что это мешает работе сайта магазина. "Американцы хотят мира с Россией, и я создал монету, чтобы почтить лидеров США и России за их отвагу в том, чтобы показать, что даже в моменты разногласий мирный процесс продолжается и (необходим) живой диалог двух наций", — отметил глава магазина.

© Фото : The White House Gift ShopПамятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
© Фото : The White House Gift Shop
Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Лучше, чем супер": итоги встречи Путина и Трампа
В Белом доме инцидент с появлением на рынке монеты в честь прошедшего саммита не комментируют.

Первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ состоялись в Хельсинки 16 июля. На аверсе представленной на сайте магазина монеты изображены портреты двух лидеров и надписи на английском языке. На оборотной стороне изделия выгравирован голубь с оливковой ветвью на фоне кафедрального собора Хельсинки. Ниже находится лента с поясняющей надписью Diplomatic History, русский перевод которой гласит "ддипломатическая история". Над собором видна еще одна поясняющая надпись Helsinki Summit, продублированная по-русски как "Хельпинский саммит". Вдоль окружности монеты выбит девиз: "Новое поколение, новое эра, новое лидерство".

Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Пресс-служба президента РФПерейти в фотобанкПервым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Хельсинки. 16 июля 2018
© Пресс-служба президента РФ
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Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo SamuliРоссийского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.Лимузин проекта Кортеж в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018
© REUTERS / Lehtikuva/Seppo Samuli
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТрамп приехал через 20 минут после Путина.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп (в центре) и его супруга Меланья во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп приехал через 20 минут после Путина.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкОткрытая часть переговоров завершилась рукопожатием.Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНа беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
© AFP 2018 / Yuri KadobnovЗаключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.Журналисты смотрят трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.
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