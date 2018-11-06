Полномочия президента Молдавии могут снова приостановить

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не намерен утверждать четыре законопроекта, одобренных парламентом, и готов опротестовать их в Конституционном суде.

"Есть минимум четыре законопроекта, которые я не готов одобрить: празднование 9 мая Дня Европы, передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, новый кодекс о ТВ- и радиовещании и есть законопроект о карабинерах, принятый в первом чтении. Очевидно, что я не подпишу эти законы и обращусь в КС", — сказал Додон во вторник в эфире телеканала NTV Moldova

В частности, Додон отметил, что новый кодекс обернется проблемами для всех СМИ. Он подчеркнул, что проблема не только в ограничениях на вещание информационно-аналитических передач российского производства, но и в цензуре, которая будет введена.

Ранее председатель парламента Молдавии Андриан Канду высказывал мнение, что отказ Додона утвердить эти законопроекты будет означать временную приостановку полномочий президента, во время которой будут подписаны необходимые документы.

Согласно местному законодательству, парламент имеет право не принимать во внимание аргументы главы государства и вновь утвердить возвращенные им на пересмотр законопроекты, не внося никаких изменений. Если президент повторно откажется их утверждать, то может быть временно отстранен от обязанностей.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

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