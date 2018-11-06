Полномочия президента Молдавии могут снова приостановить

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не намерен утверждать четыре законопроекта, одобренных парламентом, и готов опротестовать их в Конституционном суде.
В частности, Додон отметил, что новый кодекс обернется проблемами для всех СМИ. Он подчеркнул, что проблема не только в ограничениях на вещание информационно-аналитических передач российского производства, но и в цензуре, которая будет введена.
Ранее председатель парламента Молдавии Андриан Канду высказывал мнение, что отказ Додона утвердить эти законопроекты будет означать временную приостановку полномочий президента, во время которой будут подписаны необходимые документы.
Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.
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