США вывели из-под санкций иранский порт Чабахар

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США вывели из-под действия санкций иранский порт Чабахар, который используется Афганистаном и Индией для транспортировки энергоресурсов, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.
"Стратегия президента в Южной Азии нацелена на поддержку роста экономики Афганистана, а также развитию партнерства с Индией. Мы намерены укреплять и дальше строить наше партнерство с этими двумя странами в рамках этой политики при наличии максимального давления на Иран для изменения поведения этого режима, который дестабилизирует весь регион", — добавил представитель ведомства.