СМИ сыграли негативную роль в деле об убийстве Хашукджи, заявил ас-Сиси

КАИР, 6 ноя — РИА Новости. СМИ сыграли отрицательную роль в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Заявление ас-Сиси прозвучало в ходе встречи с иностранными журналистами на полях второго международного форума молодежи, прошедшего в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

"СМИ сыграли негативную роль в том, что касается дела убийства Джамаля Хашукджи. Нам нужно остановиться, подождать, какие результаты расследования объявят ответственные компетентные и судебные органы", — заявил ас-Сиси.

По словам египетского лидера, "Саудовская Аравия — большая страна, и никто не сможет раскачать в ней стабильность". Он также заверил, что Египет "поддерживает королевство для сохранения ее безопасности стабильности".

"Мы уверены в мудром управлении королевства под руководством саудовского монарха Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда", — сказал президент.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Позже министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр сообщил, что Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве Хашукджи на своей территории. Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман называл историю с убийством Хашукджи очень болезненной для всех подданных королевства, отмечая "отличное" сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста.