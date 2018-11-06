Совбез ООН продлил мандат миротворческой операции в Боснии и Герцеговине

ООН, 6 ноя — РИА Новости. Совбез ООН во вторник единогласно проголосовал за продление полномочий миротворческой операции "Алтея" на территории Боснии и Герцеговины, при этом Россия осталась недовольна докладом по ситуации в стране и тем, как США и Великобритания его подготовили.

"Выражаем крайнее неудовольствие теми методами работы, которые избрали готовившие в этом году проект пенхолдеры. Вместо логично напрашивавшегося принятия технической резолюции по продлению мандата еврооперации — а сам по себе он сомнений не вызывает — авторы пошли по опасному пути вброса крайне политизированного документа", — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что "при этом наша реакция легко просчитывалась наперед".

"В конце концов, уже был печальный опыт 2014 года, когда российская делегация воздержалась, причем по тем же самым основаниям, которые чуть было не привели на этот раз к негативным последствиям для "Алтеи" в ее нынешнем виде, и тогда, четыре года назад, мы давали понять коллегам, что больше этого не повторится", — напомнил Небензя.

Кроме этого, постпред обратил внимание коллег на то, что "в последние годы стараниями некоторых западных партнеров культура переговорного процесса при согласовании ооновских решений серьезно просела, эту ситуацию нужно срочно выправлять".

"Подчеркиваем: никакой документ СБ ООН не должен предопределять внутри- и внешнеполитические приоритеты любого из государств-членов ООН. И Босния, и Герцеговина здесь не исключение. В соответствующих резолюциях и решениях Совета мы должны всячески избегать формулировок, которые можно было бы трактовать как поддержку неконсенсусных евроатлантических устремлений ряда боснийских сил", — заявил российский дипломат.

"Такие положения, будь они одобрены в СБ, вели бы к расшатыванию и без того хрупкой ситуации в этой стране и нажиму на отдельные этнические группы", — заключил он.

Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава СФРЮ в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алтея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения.