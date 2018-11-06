Украинские силовики 448 раз за три недели нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 450 раз нарушили перемирие в Донбассе в течение трех минувших недель, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 16 октября по 5 ноября зафиксировано 448 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины, в результате которых разрушен один и повреждено 27 жилых домов, а также четыре объекта инфраструктуры", — заявил представитель ведомства.

По его словам, такие данные привел представитель ДНР в подгруппе по безопасности в ходе прошедших переговоров в Минске.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что "горячими точками" по-прежнему остаются окрестности Горловки, пригород и окраины Донецка, а также юг ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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