Украинские силовики 448 раз за три недели нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 450 раз нарушили перемирие в Донбассе в течение трех минувших недель, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, такие данные привел представитель ДНР в подгруппе по безопасности в ходе прошедших переговоров в Минске.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что "горячими точками" по-прежнему остаются окрестности Горловки, пригород и окраины Донецка, а также юг ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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