США назначили награду за содействие в поимке трех лидеров РПК

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Госдеп США назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке трех лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана, говорится в заявлении заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера по итогам его визита в Анкару.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК.

"По итогам моего визита в Турцию в программу госдепартамента США "вознаграждение за справедливость" включены три высокопоставленных члена террористической организации РПК. Госдепартамент установил вознаграждение за информацию, ведущую к идентификации местоположения Мурата Карайылана (до 5 миллионов долларов), Джемиля Байыка (до 4 миллионов долларов) и Дурана Калкана (до 3 миллионов долларов)", — говорится в заявлении Палмера, опубликованном на сайте посольства США в Анкаре.

Он отметил, что с 1997 года госдепартамент США считает РПК террористической организацией.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.