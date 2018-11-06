НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Русскоязычное население Нью-Йорка, большая часть которого живет в районе Брайтон-Бич, отдаст свое предпочтение на предстоящих во вторник выборах в Конгрессе США кандидатам от республиканкой партии США. Корреспондент РИА Новости пообщался с жителями знаменитого района и узнал, почему демократы не в фаворе.
Наши налоги, чужие дети
Район, который выходцы из СССР начали заселять в середине 1970-х годов, получивший второе название "Маленькая Одесса", с самого начала возникновения сообщества был на стороне республиканцев. На прошедших в 2016 году выборах президента США за кандидата Дональда Трампа проголосовало подавляющее большинство "русских". В этом году жителям района предлагается выбрать сенатора, на этот пост претендуют демократ Макс Роуз (Max Rose) и республиканец Дон Донован (Don Donovan).
"Что нам эти демократы хорошего сделали? Только мигрантов напустили, ходили тут, ничего не делали, на наши налоги жили", — эмоционально продолжает она.
"Конечно, при Трампе стало лучше жить! А за эту лойершу (от английского lawyer — адвокат, кандидат на выборах президента США Хилари Клинтон — ред.) никогда бы не проголосовала", — добавляет жительница района.
Она полностью поддерживает инициативы нынешнего президента, в том числе и его заявление о том, чтобы запретить давать детям незаконных мигрантов гражданство США. "Они приезжают сюда нелегально, рожают кучу детей и живут на этот велфер (английское welfare — государственное пособие для граждан страны), а налоги плачу я, почему я должна их содержать?" — задает вопрос владелица маленького бизнеса.
На вопрос, как она оценивает шансы республиканцев на победу, женщина говорит "как говорят у нас в Одессе — будем посмотреть!"
Всем сердцем за политику
"Я лично на выборы не хочу идти, а вот жена с сыном пойдут и будут голосовать за республиканцев", — говорит владельцев одного из домов.
"На выборы пойдем и голосовать будем за Донована", — говорит другой мужчина, вместе с семьей садящийся в машину.
"Это мой дом, я заработал его сам и я всегда тяжело трудился, а Трамп уважает тех, кто работает", — говорит мужчина, отвечая на вопрос почему он за республиканцев.
"На выборы пойдем, голосовать будем за партию Трампа", — сообщает еще одна жительница улицы.
Вопрос "почему" ставит ее в тупик, она разводит руками и потом говорит — "мы его просто любим!"