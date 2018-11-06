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Русские республиканцы: Брайтон-бич в Нью-Йорке за партию Трампа

(обновлено: 20:06 06.11.2018)
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© РИА Новости / Лариса СаенкоБрайтон-бич в Бруклине. Архивное фотоБрайтон-бич в Бруклине. Архивное фото
© РИА Новости / Лариса Саенко

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя — РИА Новости. Русскоязычное население Нью-Йорка, большая часть которого живет в районе Брайтон-Бич, отдаст свое предпочтение на предстоящих во вторник выборах в Конгрессе США кандидатам от республиканкой партии США. Корреспондент РИА Новости пообщался с жителями знаменитого района и узнал, почему демократы не в фаворе.

Сторонники Демократической партии США
© РИА Новости / Никита Шохов
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Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

Наши налоги, чужие дети

Район, который выходцы из СССР начали заселять в середине 1970-х годов, получивший второе название "Маленькая Одесса", с самого начала возникновения сообщества был на стороне республиканцев. На прошедших в 2016 году выборах президента США за кандидата Дональда Трампа проголосовало подавляющее большинство "русских". В этом году жителям района предлагается выбрать сенатора, на этот пост претендуют демократ Макс Роуз (Max Rose) и республиканец Дон Донован (Don Donovan).

Промежуточные выборы в конгресс США
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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"На выборы пойду, голосовать буду за республиканцев, за президента нашего — Трампа, дай бог ему здоровья", — говорит владелица парикмахерской недалеко от станции метро.

"Что нам эти демократы хорошего сделали? Только мигрантов напустили, ходили тут, ничего не делали, на наши налоги жили", — эмоционально продолжает она.

"Конечно, при Трампе стало лучше жить! А за эту лойершу (от английского lawyer — адвокат, кандидат на выборах президента США Хилари Клинтон — ред.) никогда бы не проголосовала", — добавляет жительница района.

Она полностью поддерживает инициативы нынешнего президента, в том числе и его заявление о том, чтобы запретить давать детям незаконных мигрантов гражданство США. "Они приезжают сюда нелегально, рожают кучу детей и живут на этот велфер (английское welfare — государственное пособие для граждан страны), а налоги плачу я, почему я должна их содержать?" — задает вопрос владелица маленького бизнеса.

На вопрос, как она оценивает шансы республиканцев на победу, женщина говорит "как говорят у нас в Одессе — будем посмотреть!"

Всем сердцем за политику

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria
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В километре от станции метро "Brighton beach" расположился район частных домов. Тихие спокойные улочки, во дворах припаркованы дорогие автомобили. Здесь живет тот самый средний класс.

"Я лично на выборы не хочу идти, а вот жена с сыном пойдут и будут голосовать за республиканцев", — говорит владельцев одного из домов.

"На выборы пойдем и голосовать будем за Донована", — говорит другой мужчина, вместе с семьей садящийся в машину.

"Это мой дом, я заработал его сам и я всегда тяжело трудился, а Трамп уважает тех, кто работает", — говорит мужчина, отвечая на вопрос почему он за республиканцев.

"На выборы пойдем, голосовать будем за партию Трампа", — сообщает еще одна жительница улицы.

Вопрос "почему" ставит ее в тупик, она разводит руками и потом говорит — "мы его просто любим!"

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