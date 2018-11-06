ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе к сдержанности

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в зоне конфликта в Донбассе отмечается "относительно высокий" уровень числа нарушений перемирия, и призвал стороны к сдержанности.

"Согласно оценке СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ, сегодняшнюю ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины назвать спокойной, к сожалению, нельзя. Наблюдается относительно высокий уровень нарушения режима прекращения огня. Поэтому я настоятельно призываю все стороны не допускать такого развития (событий — ред.) и проявить сдержанность", — сказал Сайдик журналистам.

Он подчеркнул, что в этой связи тема безопасности стала главной во время дискуссий в рамках контактной группы во вторник в Минске.

Сайдик также напомнил, что 27 октября в Донбассе "был утерян беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия". "В связи с этим инцидентом еще раз настоятельно призываю подписантов минских соглашений принять все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и имущества СММ, а также создания условий для беспрепятственной деятельности миссии согласно ее мандату", — отметил дипломат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.