ОБСЕ призвала стороны конфликта в Донбассе к сдержанности

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в зоне конфликта в Донбассе отмечается "относительно высокий" уровень числа нарушений перемирия, и призвал стороны к сдержанности.
Он подчеркнул, что в этой связи тема безопасности стала главной во время дискуссий в рамках контактной группы во вторник в Минске.
Сайдик также напомнил, что 27 октября в Донбассе "был утерян беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия". "В связи с этим инцидентом еще раз настоятельно призываю подписантов минских соглашений принять все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и имущества СММ, а также создания условий для беспрепятственной деятельности миссии согласно ее мандату", — отметил дипломат.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.