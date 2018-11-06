Сайдику неизвестно о назначении представителя Киева в группе по Донбассу

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что не располагает информацией об официальном назначении Киевом кого-либо своим представителем в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Он (Руслан Демченко — ред.) был здесь (на встрече в Минске во вторник — ред.)… Я не слышал, что он или кто-то другой пока назначен официально представителем Украины в контактной группе", — сказал Сайдик журналистам, комментируя статус Демченко, присутствовавшего на встрече в белорусской столице.
При этом спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул, что Демченко и ранее принимал участие во встречах контактной группы. "Он уже долго принимает здесь участие, все его хорошо знают", — добавил Сайдик.
В начале октября Сайдик заявил, что Киев официально не называл преемника Кучмы в контактной группе, но обратил внимание, что Кучму на переговорах сопровождает Демченко.