Сайдику неизвестно о назначении представителя Киева в группе по Донбассу

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что не располагает информацией об официальном назначении Киевом кого-либо своим представителем в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Он (Руслан Демченко — ред.) был здесь (на встрече в Минске во вторник — ред.)… Я не слышал, что он или кто-то другой пока назначен официально представителем Украины в контактной группе", — сказал Сайдик журналистам, комментируя статус Демченко, присутствовавшего на встрече в белорусской столице.

При этом спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул, что Демченко и ранее принимал участие во встречах контактной группы. "Он уже долго принимает здесь участие, все его хорошо знают", — добавил Сайдик.

Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в октябре сообщила, что вместо Кучмы работу в контактной группе продолжил советник президента Украины Демченко, но официального назначения пока нет. Ранее в качестве возможного преемника Кучмы также в СМИ называлась кандидатура экс-президента Украины Виктора Ющенко.

В начале октября Сайдик заявил, что Киев официально не называл преемника Кучмы в контактной группе, но обратил внимание, что Кучму на переговорах сопровождает Демченко.