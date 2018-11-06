Посольство США на Украине осудило проведение выборов в Донбассе

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. США осуждают проведение выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, говорится в сообщении посольства в Twitter.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы вместе с ЕС, Германией, Канадой и другими, осуждаем бутафорские "выборы", запланированные на 11 ноября… Незаконные выборы и так называемые "республики" только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта и не будут признаны на международном уровне", — говорится в сообщении посольства, размещенном во вторник.