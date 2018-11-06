ЮНЕСКО создала онлайн-базу по убийствам журналистов в мире

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. ЮНЕСКО создала "обсерваторию" по убийствам журналистов, в которой отслеживаются предпринятые меры по привлечению к ответственности за преступления против работников СМИ, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Обсерватория представляет онлайн-базу данных с информацией о статусе судебных расследований каждого случая убийства журналиста или сотрудника СМИ, зарегистрированного ЮНЕСКО с 1993 года", — говорится в пресс-релизе.

База позволит журналистам, исследователям и представителям общественности получить информацию об убитых журналистах, отмечается в документе. Согласно докладу генерального директора ЮНЕСКО о безопасности журналистов и угрозе безнаказанности 2018 года, каждые четыре дня в мире убивают одного журналиста или работника СМИ. Последние статистические данные ЮНЕСКО показывают, что в 89% случаев преступники остаются безнаказанными, говорится в сообщении.

По данным недавно созданной "обсерватории", с 1993 года было совершено почти 1,3 тысячи убийств, включая более 80 убийств с начала этого года, сообщается в пресс-релизе.