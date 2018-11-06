Выборы в Донбассе не соответствуют Минским соглашениям, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не соответствуют "ни духу, ни букве минских соглашений".

"Хотел бы повторить позицию: я считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни духу, ни букве минских соглашений", — сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам очередного раунда переговоров по Донбассу.

По его словам, во вторник во время пленарного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины "был затронут вопрос проведения так называемых выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Сайдик также сообщил, что до этого политическая подгруппа "обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.