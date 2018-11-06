Бережная заявила о получении травм при штурме сотрудниками СБУ ее квартиры

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная заявила во вторник, что получила травмы во время штурма ее квартиры сотрудниками СБ Украины.

Ранее Бережная заявила, что сотрудники СБУ "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину. Позднее СБ Украины подтвердила, что провела обыск в помещении, которое арендует Бережная.

"Когда выбивали дверь, сапогом ударили меня в живот. Я упала, ударилась головой об кафельный пол. После этого, мне была оказана первая скорая помощь", — заявила Бережная в эфире телеканала "112 Украина".

Она добавила, что была готова открыть двери силовикам, однако в присутствии адвокатов. После общения с журналистами врачи посадили Бережную в машину скорой помощи и увезли для в медучерждение.