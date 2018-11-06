Контактная группа по Донбассу не обсуждала предложения Лукашенко

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не обсуждала во вторник в Минске предложения белорусского лидера Александра Лукашенко по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

"Нет, это не обсуждалось", — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров контактной группы и ее подгрупп. Вместе с тем он подчеркнул, что приветствует поддержку со стороны Белоруссии мирному урегулированию в Донбассе, которую переговорщики "получают в эти годы (в период заседаний контактной группы в Минске — ред.)".