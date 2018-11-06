ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Страны ЕС не смогли договориться о введении единого "цифрового налога"

(обновлено: 18:48 06.11.2018)
01170
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertШтаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фотоШтаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Министры стран ЕС не смогли выработать во вторник в Брюсселе единую позицию по вопросу введения в ЕС налога на цифровые услуги, поиск консенсуса продолжится, само решение планируется не раньше декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris, Pool
Макрон предложил создать общеевропейскую армию
Власти ЕС ранее предложили ввести единый налог с доходов цифровой индустрии, чтобы сбалансировать ситуацию, при которой крупным интернет-компаниям удается платить в Европе низкие корпоративные налоги. Однако некоторые из собравшихся на переговорах в Брюсселе министров финансов стран ЕС отнеслись к инициативе скептически.

Немецкий министр Олаф Шольц заявил во вторник, что ЕК должна пересмотреть свой план по общеевропейскому налогу на крупные цифровые компании и применять его следует только в случае, если к 2020 году не будет найдено глобального решения по этому вопросу. Сомнения также высказали Ирландия, Швеция и Дания. Франция, которая поддерживала налог, заявила, что готова отложить его введение до конца 2020 года при условии, что в декабре будет найдено общее решение.

Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Из-за Brexit взнос Германии в бюджет ЕС вырастет на 15 миллиардов евро
"Надо понимать, что сегодня не планировалось принимать собственно решения по вопросу "цифрового налога". То, над чем мы работали, это фундаментальные технические вопросы, общая база. Уже руководствуясь этим, государства, конечно, могут вести более политические дискуссии о достижении соглашения, которое должно быть принято к концу года", — заявил на пресс-конференции председательствующий в совете по экономическим и финансовым делам ЕС австрийский министр Хартвиг Лёгер.

"Если вы спрашиваете, о чем мы договорились сегодня, то речь идет о том, чтобы определить технические вопросы, которые могут быть подняты, потому что есть разные мнения. У нас есть ясная картина о том, какие страны открыты ко всей структуре предложения, а где нужно сократить разрыв. Было важно понять, у кого требования носят технический характер, у каких стран, может быть, еще есть политическое блокирование, которое также тесно связано с глобальными решениями", — сказал министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Консенсус в ЕС пока строится на позиции русофобов, заявил Лавров
Он пояснил, что "очень чувствительным оказался вопрос о том, как европейское решение будет согласовываться с дискуссиями на уровне ОЭСР".

"Мы изначально говорили, что в долгосрочной перспективе необходимо глобальное решение, и это то, что мы уже обсуждали на уровне ОЭСР, и то, что обсуждали с партнерами в США", — сказал министр.

"Уже сейчас у нас в ЕС 11 стран, и скоро их будет 12 с Испанией, у которых есть свои собственные решения по налогообложению цифровой отрасли. И если к декабрю мы не найдем общего решения, тогда будет, может, еще больше отдельных решений", — считает он.

"Мы должны адаптировать наши правила, а цифровые компании должны платить свою справедливую долю налогов. Председательство хочет добиться конкретных результатов к концу этого года. Времени мало, но я убежден, что при наличии соответствующей политической воли мы сможем добиться этого", — заключил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Лавров назвал состояние отношений России и ЕС ненормальным
Министр также сообщил, что обсуждение было сосредоточено на двух ключевых вопросах: сфере охвата налогооблагаемых услуг и вопросе об истечении срока действия директивы. Что касается положения о сроке действия, то все государства-члены согласны с тем, что действие должно истечь, как только будет найдено всеобъемлющее решение по налогообложению цифровой экономики на уровне ОЭСР.

Однако между государствами-членами по-прежнему существуют разногласия по ряду вопросов, включая точный объем услуг, которые будут облагаться будущим налогом.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена