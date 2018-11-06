Страны ЕС не смогли договориться о введении единого "цифрового налога"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Министры стран ЕС не смогли выработать во вторник в Брюсселе единую позицию по вопросу введения в ЕС налога на цифровые услуги, поиск консенсуса продолжится, само решение планируется не раньше декабря.

Власти ЕС ранее предложили ввести единый налог с доходов цифровой индустрии, чтобы сбалансировать ситуацию, при которой крупным интернет-компаниям удается платить в Европе низкие корпоративные налоги. Однако некоторые из собравшихся на переговорах в Брюсселе министров финансов стран ЕС отнеслись к инициативе скептически.

Немецкий министр Олаф Шольц заявил во вторник, что ЕК должна пересмотреть свой план по общеевропейскому налогу на крупные цифровые компании и применять его следует только в случае, если к 2020 году не будет найдено глобального решения по этому вопросу. Сомнения также высказали Ирландия, Швеция и Дания. Франция, которая поддерживала налог, заявила, что готова отложить его введение до конца 2020 года при условии, что в декабре будет найдено общее решение.

"Надо понимать, что сегодня не планировалось принимать собственно решения по вопросу "цифрового налога". То, над чем мы работали, это фундаментальные технические вопросы, общая база. Уже руководствуясь этим, государства, конечно, могут вести более политические дискуссии о достижении соглашения, которое должно быть принято к концу года", — заявил на пресс-конференции председательствующий в совете по экономическим и финансовым делам ЕС австрийский министр Хартвиг Лёгер.

"Если вы спрашиваете, о чем мы договорились сегодня, то речь идет о том, чтобы определить технические вопросы, которые могут быть подняты, потому что есть разные мнения. У нас есть ясная картина о том, какие страны открыты ко всей структуре предложения, а где нужно сократить разрыв. Было важно понять, у кого требования носят технический характер, у каких стран, может быть, еще есть политическое блокирование, которое также тесно связано с глобальными решениями", — сказал министр.

Он пояснил, что "очень чувствительным оказался вопрос о том, как европейское решение будет согласовываться с дискуссиями на уровне ОЭСР".

"Мы изначально говорили, что в долгосрочной перспективе необходимо глобальное решение, и это то, что мы уже обсуждали на уровне ОЭСР, и то, что обсуждали с партнерами в США", — сказал министр.

"Уже сейчас у нас в ЕС 11 стран, и скоро их будет 12 с Испанией, у которых есть свои собственные решения по налогообложению цифровой отрасли. И если к декабрю мы не найдем общего решения, тогда будет, может, еще больше отдельных решений", — считает он.

"Мы должны адаптировать наши правила, а цифровые компании должны платить свою справедливую долю налогов. Председательство хочет добиться конкретных результатов к концу этого года. Времени мало, но я убежден, что при наличии соответствующей политической воли мы сможем добиться этого", — заключил он.

Министр также сообщил, что обсуждение было сосредоточено на двух ключевых вопросах: сфере охвата налогооблагаемых услуг и вопросе об истечении срока действия директивы. Что касается положения о сроке действия, то все государства-члены согласны с тем, что действие должно истечь, как только будет найдено всеобъемлющее решение по налогообложению цифровой экономики на уровне ОЭСР.

Однако между государствами-членами по-прежнему существуют разногласия по ряду вопросов, включая точный объем услуг, которые будут облагаться будущим налогом.