В Германии мертвый свидетель три дня "просидел" в туалете суда

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Тело пенсионера, выступавшего в роли свидетеля, было обнаружено в кабинке туалета районного суда в немецком городе Киль через три дня после его кончины, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представителя прокуратуры города Алекса Билера.

Как сообщает издание, 70-летний пенсионер прибыл в районный суд в понедельник, 29 октября, для дачи показаний в деле о серии подставных автомобильных аварий, так как был жертвой преступников. Процесс был отложен, так как обвиняемый не явился в суд, но свидетель также не присутствовал на заседании. Судья попытался ему дозвониться, но безуспешно. Кроме того, никто не обращался в полицию с заявлением о его пропаже.

Только через три дня, в четверг охранник обратил внимание на закрытую кабинку в уборной. Когда он открыл дверь, то обнаружил тело мужчины в сидячем положении и вызвал полицию. По словам прокурора Билера, судмедэксперты полагают, что смерть мужчины наступила 29 октября в результате сердечного приступа.

Как сообщает издание, закрытая дверь в кабинке не вызывала у персонала суда подозрений, так как до этого ее часто блокировали из-за прорыва водопроводной трубы. Кроме того, 31 октября суд не работал из-за праздника Дня Реформации. Теперь, по данным таблоида, в суде будет проводиться обязательный осмотр общественных туалетов.