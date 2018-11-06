Норвежцы стали жертвой манипуляций власти, заявило посольство России

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Норвежский народ стал жертвой манипуляций властных структур, заявили в посольстве РФ в Осло, комментируя ситуацию с российским гражданином Михаилом Бочкаревым, которого ранее задержали в Осло, предъявив обвинение в шпионаже.

Норвежские спецслужбы 21 сентября задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.

"Сочувствуем дружественному норвежскому народу — он вновь стал жертвой манипуляций властных структур, прикормленных "независимых" экспертов и "свободных" СМИ с их ворохом "этических стандартов". Последние должны нести особую ответственность — целый месяц они смаковали подробности "дела", публиковали непроверенные версии и "утечки", придумывали "страшилки" о том, что российское государство шпионит за норвежцами "даже в стенах парламента" и поливали грязью нашу страну, забыв о своей главной функции — объективно информировать население. После провала очередной антироссийской затеи они, "как по команде", примолкли", — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве обратили внимание на абсурдность ситуации. "Пригласить специалиста в "цитадель норвежской демократии", Стортинг (парламент Норвегии — ред.), который по определению должен быть эталоном открытости, и тут же арестовывать — фактически просто за нахождение в парламенте. Это что? Новая форма норвежского гостеприимства — пригласить, чтобы спровоцировать арест? Или это заявка на Нобелевскую премию в новой номинации — изобретения из области норвежской демократии? Кто после этого станет откликаться на такие приглашения? Если не хотите и не умеете принимать российских делегатов — они к вам больше не приедут", — отмечается в заявлении.