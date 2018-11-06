В посольстве в Осло заявили о трудностях для пребывания россиян в Норвегии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пребывание российских представителей в Норвегии и диалог становятся все более затруднительными, заявили в посольстве РФ в Осло, комментируя ситуацию с российским гражданином Михаилом Бочкаревым.

Норвежские спецслужбы 21 сентября задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.

"Пребывание российских представителей на норвежской территории и диалог становятся все более затруднительными", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что ситуация с Бочкаревым нанесла удар по двусторонним отношениям. "Речь идет не о рядовом правонарушении. Повторим — человека обвинили, ни много ни мало, в шпионаже. Нанесен очередной удар по двусторонним отношениям", — отметили в диппредставительстве.