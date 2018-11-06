Киев стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил Грызлов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, заявил постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и минометы калибра 82 и 120 миллиметров, боевые машины пехоты", — заявил Грызлов по итогам встречи.
На переговорах также обсудили выборы глав Народных советов в республиках Донбасса.
Грызлов подчеркнул, что голосование не противоречит минским договоренностям.
Он отметил, что "это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в Минских соглашениях, это выборы глав и Народных советов в республиках Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации".
Грызлов констатировал также, что "уже более трех с половиной лет, вопреки духу и букве Минских соглашений, украинская сторона блокирует предметное обсуждение политического урегулирования".
"Вопрос постоянно действующего особого статуса Донбасса и амнистии должен решаться в рамках предусмотренной Минскими соглашениями конституционной реформы на Украине", — напомнил он.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.