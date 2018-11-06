СМИ рассказали новые подробности об убийстве Хашукджи

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генконсульством в Стамбуле после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает во вторник газета Sabah со ссылкой на источник в турецкой разведке.

Отмечается, что 6 октября офицеры службы безопасности саудовского консульства под предлогом проверки камер наружного видеонаблюдения, установленных в помещении для турецких полицейских, охраняющих дипмиссию, зашифровали видеозаписи, сделанные в день убийства Хашукджи. В частности, был заблокирован доступ к видео входа в посольство самого журналиста, а также его предполагаемых убийц.

Однако, по данным источников издания, турецкие силы безопасности успели просмотреть эти записи накануне, 5 октября. Они смогли взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Позже министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр сообщил, что Саудовская Аравия собирается судить подозреваемых в убийстве Хашукджи на своей территории. Он заверил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования и наказать тех, кто виновен в преступлении. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман называл историю с убийством Хашукджи очень болезненной для всех подданных королевства, отмечая "отличное" сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста.