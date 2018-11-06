В австралийской колонии подростки напали на работников и захватили здание

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подростки в центре задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии напали на двух сотрудников колонии, на месте работает полиция, сообщают местные СМИ.
На фотографиях с места происшествия видны столбы дыма.
В свою очередь телеканал SBS сообщил, что не менее 15 полицейских машин прибыли на место происшествия во вторник поздно вечером. По словам властей, "волнение" началось около 18.45 по местному времени (12.15 мск). В отделе полиции сообщили, что представители правоохранительных органов до сих пор находятся на месте и пытаются решить проблему.
BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q— Rosanna Kingsun (@rosannakingsun) 6 ноября 2018 г.