В австралийской колонии подростки напали на работников и захватили здание

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подростки в центре задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии напали на двух сотрудников колонии, на месте работает полиция, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала Sky News , из центра слышны "громкие крики". По информации телеканала, два сотрудника подверглись нападению. При этом уточняется, что заключенные овладели всем объектом, они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями.

На фотографиях с места происшествия видны столбы дыма.

В свою очередь телеканал SBS сообщил, что не менее 15 полицейских машин прибыли на место происшествия во вторник поздно вечером. По словам властей, "волнение" началось около 18.45 по местному времени (12.15 мск). В отделе полиции сообщили, что представители правоохранительных органов до сих пор находятся на месте и пытаются решить проблему.