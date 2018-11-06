Президент Армении пригласил представителей ОБСЕ и СНГ наблюдать за выборами

ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пригласил представителей ОБСЕ и стран СНГ принять участие в наблюдательной миссии на предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах, сообщили РИА Новости в президентской пресс-службе.

"Саркисян обратился с официальными письмами к генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и председателю исполкома-исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, пригласив наблюдательные миссии БДИПЧ/ОБСЕ и стран Содружества на парламентские выборы в Армении 9 декабря", — говорится в сообщении.

Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

Премьер Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера.

В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), возглавляемый Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".