В посольстве Ватикана в Риме нашли новые фрагменты человеческих останков

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники уголовной полиции Рима, а также эксперты-криминалисты во вторник по указанию столичной прокуратуры провели новый, более детальный осмотр в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Италии, где в конце октября в ходе ремонтных работ неожиданно были обнаружены человеческие останки.

Как стало известно СМИ из источников в следственных органах, в ходе осмотра, согласованного с официальными властями Ватикана, были обнаружены новые "фрагменты человеческих костей", в частности, часть черепной коробки и нижняя челюсть. Предполагается, что найденные кости позволят установить личность человека, которому они принадлежали.

О неожиданной находке под полом одной из пристроек к зданию нунциатуры на прошлой неделе сообщила служба печати Святого престола. Согласно этой информации, после обнаружения костей в диппредставительство немедленно прибыли сотрудники ватиканской жандармерии, которые проинформировали о находке представителей Святого престола, а затем и официальные власти Италии.

После этого главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил сотрудников полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков. По имеющейся сейчас информации, экспертам пока так и не удалось установить ни пол, ни возраст человека, которому принадлежали останки, ни точное время его смерти. Тем не менее, специалистам удалось отобрать костный материал, при помощи которого можно будет выделить ДНК этого человека. Изучение останков было начато криминалистами в понедельник, результатов же экспертизы следует ожидать примерно через неделю.

Сразу же после обнаружения останков в здании нунциатуры итальянские СМИ распространили информацию о том, что следователи намерены выяснить, не принадлежат ли найденные кости одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.

Речь идет о 15-летней Мирелле Грегори, которая 7 мая 1983 года ушла на встречу с неким знакомым и бесследно исчезла, и о дочери одного из служащих Префектуры папского дома Эмануэле Орланди, которая пропала без вести 22 июня 1983 года. Эта 15-летняя девочка была ватиканской подданной. В день своего исчезновения она позвонила одной из своих сестер и сообщила ей о том, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики. После этого никаких известий об Эмануэле более не поступало. Некоторое время следователи связывали факты исчезновения двух юных римлянок, однако потом они отказались от данной версии и расследование каждого из этих случаев проводилось автономно.

"Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах и стало одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. В расследовании этого дела принимали участие не только правоохранительные органы Италии, но и различные спецслужбы, в том числе иностранные. Существовала, в частности, версия о том, что похищение Орланди было связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.

Однако бывший глава одного из трех трибуналов Римской курии, Апостольской пенитенциарии, епископ Джанфранко Джиротти ясно дал понять, что при Святом престоле гипотеза о принадлежности найденных останков одной из исчезнувших девочек не считается достоверной. "Все в Ватикане считают, что имена Орланди и Грегори не имеют ничего общего с обнаружением костей в здании нунциатуры", — заявил он на днях в интервью римской газете la Repubblica.