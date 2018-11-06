ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В посольстве Ватикана в Риме нашли новые фрагменты человеческих останков

05500
CC0 / Pixabay/Julius_Silver / Ватикан. Архивное фотоВатикан. Архивное фото
CC0 / Pixabay/Julius_Silver /

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники уголовной полиции Рима, а также эксперты-криминалисты во вторник по указанию столичной прокуратуры провели новый, более детальный осмотр в здании апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Италии, где в конце октября в ходе ремонтных работ неожиданно были обнаружены человеческие останки.

Вид на собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В посольстве Ватикана в Риме нашли кости человека

Как стало известно СМИ из источников в следственных органах, в ходе осмотра, согласованного с официальными властями Ватикана, были обнаружены новые "фрагменты человеческих костей", в частности, часть черепной коробки и нижняя челюсть. Предполагается, что найденные кости позволят установить личность человека, которому они принадлежали.

О неожиданной находке под полом одной из пристроек к зданию нунциатуры на прошлой неделе сообщила служба печати Святого престола. Согласно этой информации, после обнаружения костей в диппредставительство немедленно прибыли сотрудники ватиканской жандармерии, которые проинформировали о находке представителей Святого престола, а затем и официальные власти Италии.

После этого главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил сотрудников полиции и экспертов-криминалистов на место обнаружения останков. По имеющейся сейчас информации, экспертам пока так и не удалось установить ни пол, ни возраст человека, которому принадлежали останки, ни точное время его смерти. Тем не менее, специалистам удалось отобрать костный материал, при помощи которого можно будет выделить ДНК этого человека. Изучение останков было начато криминалистами в понедельник, результатов же экспертизы следует ожидать примерно через неделю.

Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
© Фото : Harry S. Truman Library & Museum
Церковные игры спецслужб: "патриарх из ЦРУ" и личный шпион Папы

Сразу же после обнаружения останков в здании нунциатуры итальянские СМИ распространили информацию о том, что следователи намерены выяснить, не принадлежат ли найденные кости одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.

Речь идет о 15-летней Мирелле Грегори, которая 7 мая 1983 года ушла на встречу с неким знакомым и бесследно исчезла, и о дочери одного из служащих Префектуры папского дома Эмануэле Орланди, которая пропала без вести 22 июня 1983 года. Эта 15-летняя девочка была ватиканской подданной. В день своего исчезновения она позвонила одной из своих сестер и сообщила ей о том, что неожиданно получила выгодное предложение по рекламе косметики. После этого никаких известий об Эмануэле более не поступало. Некоторое время следователи связывали факты исчезновения двух юных римлянок, однако потом они отказались от данной версии и расследование каждого из этих случаев проводилось автономно.

Винтовая лестница, музей Ватикана
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Святой офшор: секреты могущества Банка Ватикана

"Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах и стало одной из самых загадочных историй, связанных с современным Ватиканом. В расследовании этого дела принимали участие не только правоохранительные органы Италии, но и различные спецслужбы, в том числе иностранные. Существовала, в частности, версия о том, что похищение Орланди было связано с покушением на папу Римского Иоанна Павла II, которое 13 мая 1981 года совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.

Однако бывший глава одного из трех трибуналов Римской курии, Апостольской пенитенциарии, епископ Джанфранко Джиротти ясно дал понять, что при Святом престоле гипотеза о принадлежности найденных останков одной из исчезнувших девочек не считается достоверной. "Все в Ватикане считают, что имена Орланди и Грегори не имеют ничего общего с обнаружением костей в здании нунциатуры", — заявил он на днях в интервью римской газете la Repubblica.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена