Лавров призвал не гадать, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил не гадать, как итоги промежуточных выборов в США повлияют на отношения Москвы и Вашингтона.
"Я не буду гадать, как результаты этих выборов повлияют на будущее наших отношений, надо сначала дождаться, когда эти результаты будут объявлены. Хотелось бы прежде всего, чтобы внутри США эта ситуация успокоилась и чтобы Вашингтон мог сконцентрироваться на каких-то позитивных шагах на международной арене в интересах развития международного равноправного сотрудничества", — сказал Лавров.