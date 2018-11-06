Лавров призвал не гадать, как выборы в США повлияют на отношения с Россией

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил не гадать, как итоги промежуточных выборов в США повлияют на отношения Москвы и Вашингтона.

"Чем закончатся эти выборы? Это будет решать американский избиратель. Мы не просто убеждены, мы твердо знаем, что внутриполитические пертурбации в США напрямую влияют на отношения Вашингтона с Москвой, и наши связи, наши контакты, наше партнерство, которого так ждут многие страны мира по проблемам глобальной безопасности, стали заложником вот этих внутриполитических дрязг в Америке", — сказал Лавров.

"Я не буду гадать, как результаты этих выборов повлияют на будущее наших отношений, надо сначала дождаться, когда эти результаты будут объявлены. Хотелось бы прежде всего, чтобы внутри США эта ситуация успокоилась и чтобы Вашингтон мог сконцентрироваться на каких-то позитивных шагах на международной арене в интересах развития международного равноправного сотрудничества", — сказал Лавров.