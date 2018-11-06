Генпрокурор Украины объявил об отставке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке.

Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", — заявил генпрокурор, выступая в парламенте.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что коалиция в Раде не поддержит отставку Луценко. После этого в украинском парламенте прошло тестовое голосование.

За отставку генпрокурора проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ультиматум президенту

Эксперт Руслан Бортник считает, что Верховной раде будет сложно одобрить отставку генпрокурора.

"Понимание того, что в Верховной раде крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель "Народного фронта" — что вряд ли устроит Банановую (администрацию президента — ред.). Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться", — написал специалист во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление Луценко — это прежде всего "ультиматум окружению президента и игра на повышение ставок".

Человек без убеждений

Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем на самом деле может быть связано желание генпрокурора Украины уйти в отставку.

По его словам, фигура Луценко крайне скандальная и противоречивая. У генпрокурора нет никаких убеждений — либеральных, националистических или других.

Специалист добавил, что Луценко был на майдане в команде Тимошенко, поэтому Порошенко ему не доверяет.

"Кроме того, по всей видимости, у Порошенко накопились доказательства того, что Луценко недостаточно лоялен ему, что он имеет тайные связи, работает на кого-то еще. Луценко имел самые разные связи с самыми разными олигархами, он мог служить, кому угодно", — заключил Матвейчев.