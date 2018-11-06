США уже приняли решение выйти из ДРСМД, заявил Лавров

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Решение выйти из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности США принято, вопрос лишь в том, когда процесс будет запущен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда о намерении США выйти из Договора о РСМД было объявлено, в Москве находился с визитом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и из контактов с ним мы поняли, что решение уже принято, речь идет только о том, когда конкретно запускать процедуру выхода США из этого договора", — сказал Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.