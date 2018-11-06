ЕС будет настаивать на сохранении СВПД по Ирану, заявили в МИД Испании

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. ЕС и Испания настаивают на сохранении соглашения с Ираном и не принимают ультиматумов, заявил глава испанского МИД Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров в Мадриде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы не приемлем ультиматумов со стороны кого бы то ни было, в том числе со стороны США. Испания выступает против выхода из соглашения. ЕС настаивал на том, чтобы этот договор оставался в силе", — заявил Боррель.

По словам Борреля, Иран выполняет условия договора и "у США нет оснований, чтобы его разрывать". "Испания не приемлет такой подход", — добавил испанский министр.