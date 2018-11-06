Лавров назвал санкции США против Ирана абсолютно нелегитимными

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Санкции США в отношении Ирана абсолютно нелегитимны, они грубо нарушают решения Совета безопасности ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается американских мер в отношении Ирана, они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение решений Совета безопасности ООН, а те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, конечно же, не могут не вызывать глубокого разочарования. Мы исходим из того, что нормы не только международного права, но и международного общения никто не отменял. И вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований, конечно же, в нашу эпоху едва ли допустимо", — сказал Лавров.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

Постпред Ирана в ООН Голамали Хошру направил генеральному секретарю организации письмо с просьбой отреагировать на введенные США "незаконные и противоречащие общепринятым принципам Устава ООН" санкции.