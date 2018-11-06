Мэр Тбилиси рассказал об ужесточении правил получения вида на жительства

ТБИЛИСИ, 6 ноя — РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в городе рады туристам, однако правила получения иностранцами вида на жительства путем приобретения недвижимости и осуществления инвестиций будут ужесточены.

По словам мэра, парламент Грузии уже приступил к рассмотрению во втором чтении соответствующих законодательных изменений. Согласно поправкам, иностранец получит вид на жительство сроком на один год в случае приобретения недвижимости в Тбилиси на сумму в 100 тысяч долларов, а не в 35 тысяч долларов, как это было раньше.

"Что касается получения документа (вида на жительство — ред.) путем инвестирования, раньше эта сумма составляла 300 тысяч лари (109,4 тысячи долларов). Согласно изменениям, иностранец должен вложить инвестиции на сумму 300 тысяч долларов. Вид на жительство в этом случае он получит не постоянный, а сроком на пять лет", — заявил Каладзе на брифинге во вторник.

Градоначальник отметил, что "гость — дар Божий", однако регуляция процесса получения вида на жительство иностранцами необходима.

"Наши двери открыты для каждого туриста, несмотря на его финансовые возможности. Гость — дар Божий. Однако во всех развитых странах существуют ряд регуляций для рыночного порядка",- заявил Каладзе.