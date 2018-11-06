В Израиле задержали сына и брата миллиардера Леваева по делу о контрабанде

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя — РИА Новости. Сын и брат русскоязычного миллиардера Льва Леваева оказались в числе задержанных в Израиле по делу о масштабной контрабанде алмазов, пишет интернет-сайт газеты "Гаарец" после того, как суд во вторник снял запрет на разглашение их имен.

Следователи подозревают, что шестеро фигурантов дела, которые были накануне взяты под стражу, имеют отношение к незаконному ввозу драгоценных камней на общую сумму свыше 80 миллионов долларов.

"Двое из шести подозреваемых, которые были арестованы, — это брат Леваева Моше и сын Звулун", — пишет "Гаарец". Их адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных.

Принадлежащая Льву Леваеву компания LLD заявила, что и сам предприниматель, и контролируемые им структуры действуют в строгом соответствии с законом. "Мы надеемся, что вопрос вскоре прояснится и будет доказана беспочвенность подозрений", — говорилось в ее пресс-релизе.

Уроженец Узбекистана, Лев Леваев считается одним из богатейших граждан Израиля. Он занимается алмазным и девелоперским бизнесом, имея активы в том числе в России.

В полиции, где по-прежнему отказываются официально называть имена фигурантов и раскрывать прочие подробности дела, говорят, что планируют провести "дополнительные аресты в Израиле и за рубежом".