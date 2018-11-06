Билл Гейтс выступил на выставке туалетов в Китае с наглядным пособием

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, выступавший на всемирной выставке инновационных туалетов в Китае, продемонстрировал гостям наглядное пособие.

Выставка Reinvented Toilet Expo проходит в Пекине 6-8 ноября. Более 20 компаний и научно-исследовательских институтов представляют здесь новые технологии: от полностью автономных туалетов до компактных предприятий по переработке естественных отходов организма.

Гейтс участвовал в выставке в качестве основателя фонда, потратившего на стимулирование исследований в сфере сантехники не менее 200 миллионов долларов. Во время выступления на мероприятии рядом с ним на кафедре стояла банка, содержимое которой соответствовало тематике выставки.

"Вы, должно быть, догадываетесь, что в этой банке, и вы правы – это человеческие фекалии. Их небольшое количество может содержать 200 триллионов клеток ротавируса, 20 миллиардов бактерий рода шигелл и 100 тысяч яиц червей-паразитов", — заявил Гейтс в речи, запись которой приводится в его блоге.

По словам миллиардера, представленные на выставке технологии являются наиболее важными достижениями в области человеческой сантехники за последние 200 лет.

По оценкам ЮНИСЕФ, около 4,5 миллиарда людей во всем мире не имеют доступа к полноценно функционирующим санитарно-техническим системам. Каждый год от диареи умирают 480 тысяч детей в возрасте младше пяти лет – в основном, в странах Южной Азии и тропической Африки.