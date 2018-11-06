Под обломками обрушившегося в Марселе дома нашли второго погибшего

ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Тело второго погибшего найдено во вторник под завалами обрушившегося дома в центре Марселя, сообщает радиостанция France info со ссылкой на прокурора города.

À Marseille, les marins-pompiers doivent faire face à "une opération délicate, car les immeubles contigus menacent également de s'effondrer"https://t.co/eKsMcngLBP pic.twitter.com/u5RI9c00K8 — franceinfo (@franceinfo) 6 ноября 2018 г.

​По данным французских СМИ, три жилых дома обрушились утром в понедельник в Марселе. Один из них находился в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. Ряд изданий отмечали, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме. Во вторник утром спасатели нашли тело первого погибшего под завалами.

По информации France Info, под обломками могут еще находиться люди, как минимум пять человек считаются пропавшими без вести после обрушения домов.

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