В ЕК прокомментировали заявление Макрона о "общеевропейской армии"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Вести речь о создании вооруженных сил Евросоюза преждевременно, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По словам Маргаритиса, для того, чтобы "европейская идентичность в обороне была более значимой и напористой в это сложное геополитическое время", необходимо начать с сопряжения усилий в области профильных исследований, закупок военной техники и оборудования и выделения соответствующих финансовых ресурсов.
Представитель ЕК заявил, что исполнительная коллегия ЕС приветствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "общеевропейской армии", которое "полностью совместимо с нашей работой".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.