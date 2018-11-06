В ЕК прокомментировали заявление Макрона о "общеевропейской армии"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Вести речь о создании вооруженных сил Евросоюза преждевременно, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Я не думаю, что обретение (Евросоюзом – ред.) идентичности в обороне начнется с армии ЕС, а потом мы проведем всю подготовительную работу. Нам надлежит начать с последнего, и в какой-то момент времени, вероятно, в конце этого процесса мы сможем увидеть то, что некоторые уже описывают как армию ЕС", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Маргаритиса, для того, чтобы "европейская идентичность в обороне была более значимой и напористой в это сложное геополитическое время", необходимо начать с сопряжения усилий в области профильных исследований, закупок военной техники и оборудования и выделения соответствующих финансовых ресурсов.

Представитель ЕК заявил, что исполнительная коллегия ЕС приветствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "общеевропейской армии", которое "полностью совместимо с нашей работой".

Ранее Макрон в эфире радиостанции Europe 1 предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.