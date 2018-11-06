Во Франции задержали шестерых человек, готовивших нападение на Макрона

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Во Франции задержали шесть человек за намерение совершить нападение на президента страны Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что злоумышленники близки к ультраправым кругам.
Задержания прошли утром во вторник в нескольких департаментах. Они стали результатом расследования угроз в отношении главы государства.
Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности (Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI).