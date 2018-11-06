В Госдуме назвали перехват самолета-разведчика ВМС США наглядным уроком

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Командование Военно-морских сил США, чей самолет-разведчик перехватили над Черным морем, получило наглядный урок, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Депутат посоветовал американской разведке собирать информацию о полуострове через познавательные каналы и сайты.
"При таком подходе турбулентность для американских разведчиков точно не будет страшна", — отметил Козенко.
В то же время депутат подчеркнул, что все жители республики находятся под защитой государства.
Накануне командование ВМС США заявило, что Су-27 "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем.
При этом в Минобороны заявили, что над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неизвестная цель, приближающаяся к границе России. На перехват с ближайшего аэродрома подняли истребитель Су-27. Он приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопроводил, не допуская нарушения границы воздушного пространства.