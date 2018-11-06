В ЕС подтвердили приверженность ядерной сделке с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не видит необходимости во внесении изменений в ядерную сделку с Ираном, привержен ее выполнению, заявил во вторник официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

"Мы остаемся полностью привержены иранской ядерной сделке, и будем это делать, пока Иран ее выполняет. Это теперь уже в 12-й раз подтвердило Международное агентство по атомной энергии, которое является единственным институтом, чтобы давать компетентную оценку", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По его словам, ЕС совместно с международными партнерами "работает, чтобы сохранить сделку".