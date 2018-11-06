Евросоюз продлил действие ограничительных мер против Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Евросоюз принял решение продлить ограничительные меры в отношении Венесуэлы до осени 2019 года, сообщил во вторник Совет ЕС.

"В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Венесуэле Совет постановил сегодня продлить действие адресных ограничительных мер, которые действительны теперь до 14 ноября 2019 года", — говорится в сообщении.

ЕС ввел санкции в ноябре 2017 года, они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

"Эти целевые меры носят гибкий и обратимый характер и направлены на то, чтобы не нанести ущерба населению Венесуэлы", — заявили в Совете ЕС.

"ЕС неоднократно подтверждал свою готовность помочь найти демократический выход из нынешнего кризиса путем конструктивных и ориентированных на конкретные результаты переговоров, проводимых в духе доброй воли с участием всех соответствующих венесуэльских политических акторов", — отмечается в сообщении.