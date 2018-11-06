В США 10-летней девочке предъявили обвинения в убийстве младенца, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Десятилетней девочке предъявлены обвинения в умышленном убийстве шестимесячного ребенка в округе Чиппева американского штата Висконсин, сообщает издание Star Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам окружного прокурора Уэйда Ньюэлла, звонок об инциденте в спасательные службы поступил 30 октября. Шестимесячный ребенок был найден в детском саду без сознания с ранениями на голове. Его доставили в больницу, где он скончался 1 ноября.

Одна из девочек, находившаяся в тот день в детском саду, стала главной подозреваемой. Она рассказала окружному шерифу, что выронила ребенка из рук, и он ударился головой о подставку для ног. Когда ребенок заплакал, девочка запаниковала и стала наносить удары по его голове.

Десятилетняя девочка в понедельник предстала перед судом, где ей выдвинули обвинение в преднамеренном убийстве. Как пишет издание, вероятно, ее дело будет передано в суд по делам несовершеннолетних.