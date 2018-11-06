МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США включили в список санкций в отношении Ирана банк, закрытый шесть лет назад, и затонувший у берегов Китая танкер, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Как уточняет телеканал Press TV , речь идет о танкере Sanchi, который в январе 2018 года столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal у восточного побережья Китая и после очередного взрыва на борту затонул, а также о банке Tat Bank, который был закрыт в 2012 году.

"В отчаянной операции психологической войны по расширению санкционного списка иранских компаний… США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и судна, которое затонуло в прошлом году и гибель которого широко освещалась на телевидении", — написал Зариф в Twitter.

In a desperate PSYOP to amplify the list of sanctioned Iranian entities—unintentionally also proving it is #TargetingOrdinaryIranians indiscriminately—the U.S. designated a bank that was closed 6 years ago, and a ship that sank last year in a widely televised saga. #USisIsolated — Javad Zarif (@JZarif) 5 ноября 2018 г.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.

При этом в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.