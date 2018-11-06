В Госдуме предложили европейцам исключить США из НАТО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вместо того, что создавать в Европе еще одну военную организацию — независимую от США "общеевропейскую армию", как это предложил президент Франции Эммануэль Макрон, Европейские страны могли бы исключить США из НАТО, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее Макрон в эфире радиостанции Europe 1 предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

"Есть уже одна (такая) псевдооборонительная организация как НАТО, и все страны Западной и Восточной Европы в нее входят. Может быть, им проще и лучше исключить США, потому что они нестабильны и умеют сеять только зло и войны по всему миру? И исключить другие заокеанские страны. Но, честно говоря, это выбор тех стран Европы, которые собираются оградить себя от других", — сказал Красов РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что НАТО является самой мощной в Европе военной организацией, в связи с этим возникает вопрос, зачем создавать еще одну подобную структуру.

"Западноевропейские партнеры прозрели и видят, что политика США не направлена на укрепление всеобщего мира и стабильности. Наоборот, идет во вред… Это попытка перехватить инициативу той же Германии, США, перехватить инициативу и быть первым в создании европейской армии. Хотя в принципе идея не нова, она и раньше использовалась европейскими политиками. Возникает только вопрос: для чего и с какой целью", — добавил парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь назвал заявление Макрона закономерным отголоском "агрессивных действий США", в частности намерения Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Своим заявлением о намерении разорвать договор о РСМД американская сторона вызывает крайне негативную реакцию в других странах мира и беспокойство, а также неминуемо провоцирует гонку вооружений. В Европе очень отчетливо понимают, что становятся заложниками американского демарша, о чем наглядно свидетельствует реакция властей Франции", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик считает, что руководство Пятой республики понимает сложность этой задачи в условиях доминирования американских баз по всей Европе и нежелания американцев покидать освоенные территории. "Поэтому Макрон вряд ли будет брать на себя груз ответственности за реализацию идеи общеевропейской военной структуры и будет пытаться заручиться пониманием по этому вопросу Германии и других больших стран Европы", — считает Железняк.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.