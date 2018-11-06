В США отчеканили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (317)

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Интернет-магазин White House отчеканил памятную монету в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.

© Фото : The White House Gift Shop Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа © Фото : The White House Gift Shop Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа

На одной стороне монеты изображены лидеры государств на фоне флагов, на другой — Хельсинкский кафедральный собор, рядом с которым проходила встреча, также присутствуют надписи на русском с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинcкий саммит").

Президенты России и США провели первые полноформатные переговоры в Хельсинки 16 июля. Тогда политики беседовали тет-а-тет более двух часов.