В США отчеканили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками

12:5606.11.2018
(обновлено: 14:20 06.11.2018)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Интернет-магазин White House отчеканил памятную монету в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с тремя опечатками и выставил ее на продажу на официальном сайте.
Памятная монета, выпущенная в честь встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа
На одной стороне монеты изображены лидеры государств на фоне флагов, на другой — Хельсинкский кафедральный собор, рядом с которым проходила встреча, также присутствуют надписи на русском с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинcкий саммит").
Президенты России и США провели первые полноформатные переговоры в Хельсинки 16 июля. Тогда политики беседовали тет-а-тет более двух часов.
Первым на место проведения переговоров прибыл Владимир Путин.
Российского президента встретил глава Финляндии Саули Ниинистё.
Трамп приехал через 20 минут после Путина.
Президент России в начале встречи с американским коллегой заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и "болевым точкам" в мире.
В свою очередь, Дональд Трамп перед началом переговоров отметил, что у Вашингтона и Москвы есть возможность наладить взаимоотношения.
По словам американского лидера, весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США.
Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием.
На беседу тет-а-тет было отведено полтора часа, но она продлилась дольше запланированного. После этого состоялись переговоры в расширенном составе.
Заключительной частью российско-американского саммита стала совместная пресс-конференция.