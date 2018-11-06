Австралиец умер из-за съеденного на спор слизня

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Австралийский регбист Сэм Баллард скончался от заболевания, полученного из-за съеденного восемь лет назад садового слизня, сообщает Independent.

Отмечается, что Баллард отдыхал с друзьями и на спор съел найденную им живую улитку. Почти сразу после этого Баллард попал в больницу, где медики обнаружили у него заражение "крысиным цепнем". Как правило, этот опасный паразит обитает в организме грызунов, но иногда переносчиками личинок являются слизни.

Вскоре после этого у мужчины диагностировали эозинофильный менингит и поражение головного мозга, спровоцированное паразитом. Больше года Баллард провел в коме, а в течение остальных семи лет был парализован.