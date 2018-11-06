Выборы в ДНР и ЛНР не нарушат Минские соглашения, заявил Песков

На одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

На одном из избирательных участков на выборах в ЛНР. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не идут вразрез с минскими договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Они не идут вразрез минским соглашениям", — заявил Песков. Комментируя уточнение о том, что выборы, по условиям документа, должны проходить по украинскому законодательству, Песков ответил, что в тексте соглашений также есть пункты, которые обязательны для выполнения Украиной, но которые так и не были реализованы.

"Если вы прочитаете пункты минских соглашений, которые предшествуют этому, то вы увидите, что много всего должно было быть выполнено украинскими сторонами, что не было выполнено", — сказал он.

При этом на вопрос о том, признает ли голосование и победивших кандидатов российская сторона, Песков пояснил, что нужно подождать, пока эти выборы состоятся. "Подождите, давайте выборы состоятся, и потом мы будем говорить", — сказал пресс-секретарь президента.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

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