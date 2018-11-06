СМИ: хакеры взламывали аккаунты Twitter ради кражи биткоинов от лица Маска

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Хакеры взломали несколько верифицированных аккаунтов в Twitter, в том числе страницы американских конгрессменов, чтобы украсть биткоины под видом главы космической компании SpaceX Илона Маска, сообщает интернет-издание Slate.

Как пишет издание, хакеры взламывали проверенные аккаунты пользователей Twitter, меняли имена и фотографии так, чтобы аккаунты были похожи на страницу Маска. Затем они размещали сообщения о раздаче криптовалюты и просили пользователей перевести им некоторую сумму биткоинов для участия.

Среди тех, чьи страницы были взломаны, оказались конгрессмены, издательство Pantheon Books, британский дистрибьютор киностудии Pathé, компания Matalan.

Киностудия подтвердила, что аккаунт ее британского подразделения взломали и размещали с него сообщения. Также о взломе сообщила компания Matalan.