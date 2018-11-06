Госбанк Индии обещал строго следовать санкциям США в отношении Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноя — РИА Новости. Государственный банк Индии, который является крупнейшим в стране, намерен строго следовать "нефтяным" санкциям США в отношении Ирана, заявил на пресс-конференции глава банка Раджниш Кумар.

"Мы является международной структурой… Будучи банком, который представлен в Соединенных Штатах, мы будем действовать в строго соответствии с этими санкциями. Мы намерены соблюдать эти санкции", — сказал Кумар, слова которого приводит газета Times of India.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. При этом спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

Как сообщил во вторник РИА Новости источник в индийском МИД, страна приветствует решение США вывести ее из-под действия "нефтяных санкций" в отношении Ирана. По словам собеседника, это решение стало результатом напряженных шестимесячных переговоров между сторонами. В ходе этих консультаций Нью-Дели "четко донес" до американской стороны свое видение ситуации, указав, что внезапное прекращение импорта иранской нефти негативно отразится на развитии экономики Индии. Вашингтон, как отмечал источник, заверил представителей Индии, что "не в его интересах" вредить экономике своего партнера.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.