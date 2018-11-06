Во время выборов в Афганистане погибли более 50 человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в опубликованном во вторник отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
Ранее агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак по всему Афганистану в день выборов стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.
"Это самый высокий уровень вреда, причиненного мирным жителям, по сравнению с четырьмя предыдущими выборами, проведенными в Афганистане", — говорится в документе.
Миссия ООН в докладе выразила обеспокоенность атаками "антиправительственных элементов", в частности, радикального движения "Талибан"*, направленными во время выборов на объекты мирных жителей и районы проживания гражданских лиц. В частности, в ООН осудили нападения на школы, которые использовались в качестве избирательных участков.
В докладе упоминаются также виды угроз, включающие запугивание, нападение и похищение. Согласно заявлению, эти действия были направлены на то, чтобы подорвать избирательный процесс и лишить граждан Афганистана их права свободно и без страха участвовать в выборах.
* Запрещенная в России группировка.