Во время выборов в Афганистане погибли более 50 человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в опубликованном во вторник отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

Двадцатого октября жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны. Исключение составили регионы Газни и Кандагар. В воскресенье, 21 октября, голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. В день выборов вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.

Ранее агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак по всему Афганистану в день выборов стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.

"Это самый высокий уровень вреда, причиненного мирным жителям, по сравнению с четырьмя предыдущими выборами, проведенными в Афганистане", — говорится в документе.

Согласно докладу, 20 октября и в последующие дни погибли 56 человек, 379 пострадали. Наибольшее число погибших и раненых пришлось на день выборов — 20 октября. Тогда погибли 52 человека и 339 получили ранения. Более 100 детей и 50 женщин были затронуты инцидентами, из них 23 ребенка и две женщины погибли.

Миссия ООН в докладе выразила обеспокоенность атаками "антиправительственных элементов", в частности, радикального движения "Талибан"*, направленными во время выборов на объекты мирных жителей и районы проживания гражданских лиц. В частности, в ООН осудили нападения на школы, которые использовались в качестве избирательных участков.

В докладе упоминаются также виды угроз, включающие запугивание, нападение и похищение. Согласно заявлению, эти действия были направлены на то, чтобы подорвать избирательный процесс и лишить граждан Афганистана их права свободно и без страха участвовать в выборах.

* Запрещенная в России группировка.