СМИ объяснили изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Формат встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже изменят по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, французский лидер был обеспокоен тем, что переговоры Москвы и Вашингтона могут привлечь больше внимания, чем все запланированные события по основной теме встречи — столетию со дня окончания Первой мировой войны.

"Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи", — отметил источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обязательно встретятся в Париже, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий.

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле в Хельсинки. До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.